У США дозволили інвестувати в біткоїн без прямого володіння

Комісія США з цінних паперів і бірж (SEC) дозволила відкрити спотові біржові фонди (ETF) на базі біткоїна, які дозволять традиційним інвесторам вкладатися в криптовалюту без прямого володіння нею, повідомляє Ліга.Фінанси.

Досі SEC не дозволяла спотові ETF, посилаючись на пов'язані з криптовалютами ризики – шахрайство та маніпуляції ринком.

У серпні 2023 року Федеральний апеляційний суд США за позовом компанії з управління криптоактивами Grayscale Investments вирішив, що рішення комісії необґрунтовані. Після цього SEC була змушена переглянути свою позицію і врешті погодила одразу 11 заявок на відкриття таких фондів. Дозвіл отримала не тільки Grayscale, але також Bitwise, Hashdex, BlackRock, Valkyrie, BZX, Invesco, VanEck, WisdomTree, Fidelity та Franklin Templeton.

Початок торгів очікується 11 січня.

Раніше на американських біржах торгувалися тільки акції криптокомпаній та ETF на біткоїн-ф'ючерси. Спотові ETF у порівнянні з ф'ючерсними несуть менші витрати й пропонують інвесторам нижчу комісію.

Прихильники криптовалют роками казали, що спотові фонди будуть вигідні інвесторам та допоможуть наблизити галузь до регульованого світу традиційних фінансів.

Голова SEC Гері Генслер заявив, що погодження біткоїн-ETF не означає, що комісія заохочує інвестувати в крипту.