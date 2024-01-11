Український морський коридор вийшов на свої довоєнні потужності – ВМС

Робота українського "зернового коридору" вийшла на свої потужності до повномасштабного вторгнення Росії. Ним пройшли вже 500 суден і понад 10 млн тонн вантажів.﻿ Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Переважна більшість вантажів - це збіжжя, якого так не вистачає на так званому глобальному Півдні. А що стосується його (зернового коридору - ред.) роботи, то він фактично вийшов на свої потужності до повномасштабного вторгнення. Ми вже перетнули межу у 500 суден і понад 10 млн тонн вантажів" , - розповів Плетенчук.

За словами речника ВМС, сказати, що "зернова угода" - це альтернатива українському коридору, не варто, адже кількість вантажів говорить сама за себе.

"Зерновий коридор"

Нагадаємо, у середині липня Росія вийшла із "зернової угоди", яка дозволяла експортувати українське зерно Чорним морем. Після цього Україна прийняла рішення відновити експорт без поновлення участі країни-терориста. Росіяни всіляко намагаються перешкоджати роботі "зернового коридору", у тому ж числі ударами по портах й інфраструктурі.

Вже в серпні Україна відкрила тимчасові коридори для цивільних торгових суден. Маршрути передусім призначені для виходу суден, що знаходяться в українських портах ще з початку війни.

Як розповідав міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, станом на 4 грудня тимчасовим коридором вже пройшло 200 суден. Вони експортували понад 7 млн тонн вантажів з одеських портів. Зараз ця цифра значно більша.