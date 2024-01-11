Байден обговорив з Джонсоном уникнення шатдауну в США

Президент Джо Байден говорив зі спікером Майком Джонсоном, поки Конгрес намагається досягти угоди про фінансування, щоб запобігти частковому припиненню фінансування уряду. Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Європейська правда.

Агентство нагадало, що у неділю лідери Палати представників і Сенату оголосили про укладення угоди щодо фінансування уряду в 2024 році, що стало першим кроком до запобігання шатдауну.

Однак позиція радикальних республіканців поставила під загрозу цю угоду, оскільки вони наполягають на тому, що виділення грошей для урядових установ і відомств, а також додаткова допомога Україні залежатимуть від запровадження жорсткішого контролю на американо-мексиканському кордоні.

Під час телефонної розмови в середу Джонсон закликав Байдена "використати свою виконавчу владу для забезпечення безпеки південного кордону", заявив речник Джонсона.

Представник Білого дому підтвердив, що Байден і Джонсон розмовляли, але не розповів жодних деталей їхньої розмови.

До 19 січня Конгрес має ухвалити угоду про витрати до того, як настане шатдаун. Якщо законопроєкт не буде підписаний до 2 лютого, фінансування припиниться для більшої кількості відомств.

У листопаді Байден підписав ухвалений Конгресом закон про тимчасове фінансування уряду на період до 19 січня 2024 року. Водночас до закону не увійшла допомога Україні, Ізраїлю і Тайваню – це питання розглядають окремо.