В Україні оновили попередження про хвороби на пачках сигарет

З 11 січня в Україні набирають чинності нові норми щодо маркування пачок сигарет. На них з'являться оновлені попередження про шкоду паління, які займатимуть 65% площі пачки. Про це заявили в Центрі громадського здоров'я, повідомляє ЛігаБізнес.

"Маркування пачок зображеннями медичних попереджень, які показали свою ефективність у таких прогресивних країнах, як Канада та Австралія, мають посилити ефект антитютюнових обмежень та спонукати курців до відмови від паління" , – пояснив зміни заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Нове маркування складається з 14 наборів (варіантів тексту та ілюстрацій).

Про що будуть попереджати на сигаретах:

паління викликає серцево-судинні захворювання;

паління спричиняє інсульти та інвалідність;

паління руйнує ваші легені;

паління викликає дев'ять із дести випадків раку легень;

паління викликає гангрену та може призвести до ампутації;

паління може вбити вашу ненароджену дитину;

паління збільшує ризик безпліддя;

ваше паління шкодить вашим дітям, родині та друзям;

паління підвищує ризик імпотенції;

паління викликає рак ротової порожнини;

паління викликає рак горла;

паління підвищує ризик виникнення усіх онкозахворювань на 20%;

паління руйнує зуби та призводить до їх втрати;

паління вбиває.

Ці написи будуть супроводжуватися неприємними фотографіями наслідків паління.