В Україні оновили попередження про хвороби на пачках сигарет
З 11 січня в Україні набирають чинності нові норми щодо маркування пачок сигарет. На них з'являться оновлені попередження про шкоду паління, які займатимуть 65% площі пачки. Про це заявили в Центрі громадського здоров'я, повідомляє ЛігаБізнес.
"Маркування пачок зображеннями медичних попереджень, які показали свою ефективність у таких прогресивних країнах, як Канада та Австралія, мають посилити ефект антитютюнових обмежень та спонукати курців до відмови від паління", – пояснив зміни заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.
Нове маркування складається з 14 наборів (варіантів тексту та ілюстрацій).
Про що будуть попереджати на сигаретах:
- паління викликає серцево-судинні захворювання;
- паління спричиняє інсульти та інвалідність;
- паління руйнує ваші легені;
- паління викликає дев'ять із дести випадків раку легень;
- паління викликає гангрену та може призвести до ампутації;
- паління може вбити вашу ненароджену дитину;
- паління збільшує ризик безпліддя;
- ваше паління шкодить вашим дітям, родині та друзям;
- паління підвищує ризик імпотенції;
- паління викликає рак ротової порожнини;
- паління викликає рак горла;
- паління підвищує ризик виникнення усіх онкозахворювань на 20%;
- паління руйнує зуби та призводить до їх втрати;
- паління вбиває.
Ці написи будуть супроводжуватися неприємними фотографіями наслідків паління.
"Людина, яка за день викурює пачку сигарет, побачить попередження про шкоду куріння кожного разу, коли бере пачку, — це щонайменше 20 разів на день і 7000 разів на рік. Реалістичні зображення справжніх хвороб, спричинених курінням, допоможуть усвідомити проблему, прийняти рішення кинути курити", – сказала Наталя Гриб, в.о. керівника відділу профілактики неінфекційних захворювань Центру громадського здоров’я.