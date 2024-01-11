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В Україні оновили попередження про хвороби на пачках сигарет

В Україні оновили попередження про хвороби на пачках сигарет
Фото: Pixabay

З 11 січня в Україні набирають чинності нові норми щодо маркування пачок сигарет. На них з'являться оновлені попередження про шкоду паління, які займатимуть 65% площі пачки. Про це заявили в Центрі громадського здоров'я, повідомляє ЛігаБізнес.

"Маркування пачок зображеннями медичних попереджень, які показали свою ефективність у таких прогресивних країнах, як Канада та Австралія, мають посилити ефект антитютюнових обмежень та спонукати курців до відмови від паління", – пояснив зміни заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Нове маркування складається з 14 наборів (варіантів тексту та ілюстрацій).

Про що будуть попереджати на сигаретах:

  • паління викликає серцево-судинні захворювання;
  • паління спричиняє інсульти та інвалідність;
  • паління руйнує ваші легені;
  • паління викликає дев'ять із дести випадків раку легень;
  • паління викликає гангрену та може призвести до ампутації;
  • паління може вбити вашу ненароджену дитину;
  • паління збільшує ризик безпліддя;
  • ваше паління шкодить вашим дітям, родині та друзям;
  • паління підвищує ризик імпотенції;
  • паління викликає рак ротової порожнини;
  • паління викликає рак горла;
  • паління підвищує ризик виникнення усіх онкозахворювань на 20%;
  • паління руйнує зуби та призводить до їх втрати;
  • паління вбиває.

Ці написи будуть супроводжуватися неприємними фотографіями наслідків паління.

"Людина, яка за день викурює пачку сигарет, побачить попередження про шкоду куріння кожного разу, коли бере пачку, — це щонайменше 20 разів на день і 7000 разів на рік. Реалістичні зображення справжніх хвороб, спричинених курінням, допоможуть усвідомити проблему, прийняти рішення кинути курити", – сказала Наталя Гриб, в.о. керівника відділу профілактики неінфекційних захворювань Центру громадського здоров’я.

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