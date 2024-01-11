Зеленський провів зустріч з президентом Естонії у Талліні

Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Естонії та зустрівся з президентом країни Аларом Карісом, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Сьогодні дуже особливий день, ми вітаємо президента України Володимира Зеленського в Естонії. Наша міцна дружба базується на спільних цінностях, ідеалами, до яких ми прагнемо, завжди є демократія та свобода", - написав Алар Каріс в Twitter (X).

Президент Естонії також опублікував перші фото з зустрічі з Зеленським.

Today is a very special day, as we greet @ZelenskyyUa in #Estonia. Our strong friendship is based on shared values, ideals we drive for are always democracy and freedom. pic.twitter.com/hAWtclPEH1 — Alar Karis (@AlarKaris) January 11, 2024

Турне Зеленського країнами Балтії

Вчора, 10 січня, президент України Володимир Зеленський відвідав з робочим візитом Вільнюс. Там він провів переговори з президентом Литви Гітанасом Науседою. Лідери підписали двосторонні угоди.

Крім того, Зеленський зустрівся з прем'єром Литви і виступив перед українською громадою.

Вже сьогодні український президент прибув до Естонії, де він також проведе низку важливих зустрічей. Наступною у турне Зеленського повинна стати Латвія.