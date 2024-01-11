У ЗСУ розповіли, як на початку вторгнення РФ зберегли кораблі

За винятком вимушено затопленого фрегата "Гетьман Сагайдачний", у перші дні війни жоден військовий корабель України не постраждав, бо їх розосередили.﻿﻿ Про це заявив командувач Військово-морських сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа, повідомляє Українська правда.

Неїжпапа розповів, що перед повномасштабним вторгненням Росії він розумів, що війна буде не лише на сході України, і як військовий готувався "до найгірших сценаріїв".

"Противник до початку повномасштабної агресії створив повноцінне угруповання десантних сил, зібравши десантні кораблі з усіх флотів, набув спроможності щодо десантування повноцінної бригади морської піхоти одночасно на декількох напрямках. Тому, звісно, я розумів, що війна не буде тільки на Донбасі. Ми це розуміли чудово і до цього готувалися" , – заявив він.

"У ВМС було створено певне угруповання за наказом головнокомандувача Збройних сил. Це угруповання було розосереджено, частина кораблів була в морі, частина знаходилася в інших пунктах базування, нештатних, як кажуть: на цивільних причалах або інших об'єктах. Але більшість кораблів знаходилася в морі.

Тому в перші дні війни жоден військовий корабель не постраждав після масованих ударів противника, всі вони були розосереджені. Морська авіація також була піднята з аеродромів. У нас немає суттєвих ушкоджень морської авіації на початок повномасштабної агресії", – зазначив він.

З приводу втрати фрегата "Гетьман Сагайдачний", який затопили, Неїжпапа пояснив, що на "Гетьмані Сагайдачному" на момент повномасштабного вторгнення почалися ремонтно-модернізаційні роботи.

Тому фрегат не можна було ані використати для оборони, ані перебазувати.

"На ньому не було взагалі енергетики, всі дизельгенератори підлягали повній заміні, ішов ремонт турбін, все озброєння так само було не в ладу. Як військовий корабель, який міг би брати участь у відбитті агресії, він на той момент не був спроможний взагалі.

Тому командиром корабля було прийняте розумне рішення, на мій погляд. Це прописано в положенні "Про корабельну службу": корабель не повинен дістатися ворогу. А на той момент ворог дуже швидко просувався через Херсонську область, вже обійшов Херсон, був на підступах до Миколаєва" , – зазначив Неїжпапа.

Командувач ВМС ЗСУ сказав, що лише завдяки тому, що українські бійці зупинили ворога під Вознесенськом у Миколаївській області, росіяни не стали проводити десантну операцію в Чорноморській операційній зоні.

Неїжпапа пояснив, що Росія мала панування і в повітрі, і на морі, необхідні для висадки на узбережжі, але морська десантна операція, як правило, проводиться в напрямку основного удару противника і за відповідних умов на суходолі.