Один з критиків Трампа знявся з перегонів на висування від республіканців

Ексгубернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті припинив боротьбу за номінацію на посаду президента США від Республіканської партії у 2024 році через відсутність достатньої підтримки його кампанії, зосередженій на критиці лідера перегонів Дональда Трампа, повідомляє Європейська правда.

"Сьогодні мені стало ясно, що у мене немає шляху до перемоги в номінації, тому сьогодні я призупиняю свою кампанію", – сказав він, додавши, що перемога над Трампом "важливіша за особисті амбіції".

Останніми днями Крісті зіткнувся з тиском, який змусив його завершити свою кампанію, адже результати опитувань по всій країні були становили лише кілька відсотків підтримки.

Вихід ексгубернатора штату Нью-Джерсі потенційно підвищує шанси кандидатур інших республіканців, Ніккі Гейлі та Рона ДеСантіса, які стали основними альтернативами Трампу у боротьбі за номінацію.

Крісті розкритикував тиск, який чинили на нього інші кандидати, щоб змусити його вийти з перегонів, заявивши, що це свідчить про "дріб'язковість" їхніх кампаній, і що вони витратили "більше часу на суперечки й переживання про те, хто повинен вийти з перегонів, ніж на боротьбу з лідером (Трампом)".

Політик залишає перегони з менш ніж 4% підтримки в опитуваннях, посівши п'яте місце, згідно з середніми показниками національних опитувань Республіканської партії, проведених RealClearPolitics.

Раніше повідомляли, що колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі суттєво скоротила розрив у рейтингах з експрезидентом Дональдом Трампом перед первинними виборами республіканців у ключовому штаті Нью-Гемпшир.