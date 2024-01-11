Командувач ВМС пояснив значення Севастополя для окупантів

Севастополь для російських загарбників – це технологічний хаб, без якого неможливо утримувати флот РФ у Чорному морі, а задача ЗСУ зробити неможливим використання росіянами морських баз.﻿ Про це заявив командувач Військово-морських сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа, повідомляє Українська правда.

"Севастополь – це головна база, яка повністю задовольняє утримання флоту, ремонтну базу, це декілька ремонтних заводів, а ще ж аеродроми, і той же "Бельбек", і "Кача". У тому ж Новоросійську немає ні аеродромів, ні великих ремонтних заводів, ні таких місць зберігання озброєння тощо.

Це за великим рахунком одна з причин, чому вони в Криму опинилися в 2014 році. Тому що без Севастополя тримати Чорноморський флот в Чорному морі вони б не змогли" , – сказав Неїжпапа.

Він уточнив, що Севастополь – це база, яка будувалась сторіччями. Зокрема, там розосереджені боєприпаси, запаси пального, які заховані в горах, їх не так легко вразити. Там же знаходяться ракети "Калібр", бо є закриті системи їх зберігання.

По-друге, сказав командувач, у Севастополі – центр медичного забезпечення, великий шпиталь і таке інше. Там же побудовані всі освітні заклади.

"Тобто Севастополь – це такий стратегічний хаб" , - пояснив Неїжпапа.

За його словами, у Новоросійську, наприклад, знаходитися флоту РФ, особливо в значній кількості, чисто фізично небезпечно.

"Той військовий порт, який Росія будувала уже під час незалежності України, він був збільшений, але він недостатньо розвинутий, щоб забезпечити базування Чорноморського флоту" , - сказав командувач.

На питання, наскільки реально зробити так, щоб Росія, навіть контролюючи окупований півострів, не могла використовувати його морські бази, Неїжпапа відповів: "Це робота, яку треба зробити. Є задача президента, головнокомандувача Збройних сил, і ми будемо працювати".