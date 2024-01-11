Повітряні сили прокоментували плани передачі Ірану ракет до РФ

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону заявив, що у військових немає даних про плани передання Іраном нових ударних безпілотників та балістичних ракет російській армії, але нове озброєння несе для України нові ризики, повідомляє Ліга.net.

10 січня журналісти Sky News, посилаючись на інформоване джерело у британських службах безпеки, написали, що Іран нібито розробив новий ударний дрон Shahed-107 спеціально для знищення радарів протиповітряної оборони і, ймовірно, близький до постачання в Росію ракет класу "земля-земля".

"Треба побачити, наскільки вони будуть ефективними, в якій кількості їх зможуть потенційно передати. Я хочу наголосити, що Повітряні сили не мають такої інформації, щоб спростувати чи підтвердити щодо іранських ракет" , – прокоментував Ігнат.

Він додав, що для України "нічого нового не відбувається", оскільки про потенційне передання балістичних ракет з Ірану до Росії йшлося ще торік.

Водночас, за словами речника ПС, нова зброя ворога може становити нові загрози.