У 2023 році тарифи на комунальні послуги зросли на 13% - Держстат
Тарифи на комунальні послуги за 2023 рік зросли більш ніж на 12,8%. Це випливає з даних Державної служби статистики, повідомляє Економічна правда.
Йдеться про тарифи на електроенергію, житло, воду, каналізацію, прибирання сміття.
Як можна побачити з діаграми Держстату, стрибок тарифів відбувся у червні 2023 року. Саме тоді - із 1 червня - відбулося підвищення цін на електроенергію майже на 70%.
Після цього відбулося зростання тарифів на інші комунальні послуги, яке в сумі склало 12,8%.
Зокрема, за даними Держстату, зросли тарифи на:
- утримання та ремонт житла - на 3,4%,
- водопостачання - 0,8%,
- прибирання сміття - на 5,5%,
- каналізацію - на 0,7%
- послуги з управління багатоквартирними будинками - на 3,0%
Водночас не змінилися тарифи на природний газ, опалення та гарячу воду.