У 2023 році тарифи на комунальні послуги зросли на 13% - Держстат

Тарифи на комунальні послуги за 2023 рік зросли більш ніж на 12,8%.﻿ Це випливає з даних Державної служби статистики, повідомляє Економічна правда.

Йдеться про тарифи на електроенергію, житло, воду, каналізацію, прибирання сміття.

Як можна побачити з діаграми Держстату, стрибок тарифів відбувся у червні 2023 року. Саме тоді - із 1 червня - відбулося підвищення цін на електроенергію майже на 70%.

Після цього відбулося зростання тарифів на інші комунальні послуги, яке в сумі склало 12,8%.

Зокрема, за даними Держстату, зросли тарифи на:

утримання та ремонт житла - на 3,4%,

водопостачання - 0,8%,

прибирання сміття - на 5,5%,

каналізацію - на 0,7%

послуги з управління багатоквартирними будинками - на 3,0%

Водночас не змінилися тарифи на природний газ, опалення та гарячу воду.