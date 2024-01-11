Україні отримає від Естонії в 1,2 млрд євро до 2027 року

Президент Естонії Алар Каріс оголосив про заплановані обсяги довгострокової допомоги Україні від його держави. Про це він сказав на спільній пресконференції зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським під час його візиту у Таллінн, повідомляє Європейська правда.

За його словами, Таллінн виділить Україні допомогу в розмірі 1,2 млрд євро до 2027 року.

"Україна потребує більшого і кращого озброєння. Потужності військової промисловості ЄС необхідно збільшити, щоб Україна отримувала те, що їй потрібно, не завтра, а сьогодні. У нас не повинно бути жодних обмежень на постачання зброї Україні" , – зазначив Каріс.

Він наголосив, що в Естонії є конкретні плани щодо відновлення України, для чого було б також справедливо використовувати заморожені російські кошти.

"Росія хоче завоювати не тільки Україну. Вона кинула виклик усьому демократичному світу" , – резюмував Каріс.

Президент України Володимир Зеленський зранку у четвер, 11 січня, прибув до естонської столиці Таллінна.

Напередодні Зеленський перебував з візитом у Вільнюсі. Литовський президент Гітанас Науседа оголосив про плани передати Україні наступні партії військової допомоги, до яких увійдуть боєприпаси, генератори та бронемашини M577. Далі Зеленський вирушить до Латвії.