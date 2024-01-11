Комітет Ради сьогодні має ухвалити рішення щодо мобілізації

Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки ще не розпочинав засідання щодо законопроєкту про мобілізацію. Але нардепи очікують, що рішення буде сьогодні.﻿ Про це заявив секретар Комітету ВР з нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, пише Уляна Безпалько, РБК-Україна.

Комітет з питань нацбезпеки ще не розпочинав засідання щодо законопроєкту про мобілізацію. Проте сьогодні комітет планує ухвалити рішення щодо подальшого шляху цього документу.

Яким буде рішення парламентського комітету - стане більш зрозуміло після завершення сьогоднішніх нарад керівників фракцій та груп.

Нагадаємо, наприкінці грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт про мобілізацію, яким пропонується частково змінити порядок її проведення. Законопроєкт останні кілька днів розглядав Комітет з питань нацбезпеки разом з Міністерством оборони та Генштабом ЗСУ.

Як зазначав заступник голови Комітету з нацбезпеки Єгор Чернєв, у документі міститься багато спірних питань. Зокрема, вони стосуються обмежень за ухилення від мобілізації. Також, за його словами, у законопроєкті не буде норми про розсилання повісток через електронну пошту.

Раніше у Раді заявили, що парламент у першому читанні розгляне законопроєкт 11 січня.