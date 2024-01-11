Зеленський: Паузи у війні не буде, це піде тільки на користь РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Росії спостерігається певний дефіцит озброєння, тому пауза у війні піде тільки на користь агресору. Про це він заявив на пресконференції з президентом Естонії Аларом Карісом, повідомляє Укрінформ.

"Пауза на полі бою на території України - це не є пауза у війні. Це не говорить про припинення війни і це не веде до політичного діалогу з Російською Федерацією або з кимось іще. Ця пауза буде допомагати тільки Російській Федерації.

Чому? Тому що ми розуміємо обсяги, скільки всього вони виробляють сьогодні (у плані військового озброєння – ред.). Ми знаємо, скільки вони виробляють дронів, артилерії на добу. Ми бачимо, чого їм не вистачає і чого у них великий дефіцит. І зараз ця пауза стане не просто замороженим конфліктом, це буде пауза, яка допоможе їм" , - зазначив Зеленський.

За його словами, саме про дефіцит озброєння у Росії свідчать їхні великі закупки "Шахедів" в Ірану, їхні домовленості про ракети.

"Поки домовленості вони не досягли (про ракети – ред.). А також вони отримали уже більше мільйона артилерійських снарядів від Північної Кореї, і ми бачили приклади деяких ракет. Чому вони це роблять? Тому що вони не встигають виробляти своє, їхні склади були порожніми після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Тоді вони прийшли з великою кількістю всього, що у них було накопичено" , – пояснив президент.

Він зауважив, що, звісно, світ сьогодні також не встигає наповнювати склади України, але тим не менше світ допомагає Україні, а у Росії є дефіцит. І ми бачимо, зазначив Зеленський, як цей дефіцит впливає на їхню стійкість на полі бою.

"Дати паузу, ризикнути, дати 2-3 роки РФ - вона потім може просто переїхати нас. Ми би так не ризикували. І, слава Богу, все це вирішується в Україні, тому пауз на користь Росії точно не буде" , - заявив президент.

Він також звернув увагу, що всередині Росії сьогодні уже також немає надто великої підтримки війни.

"Вони почали відчувати цю війну уже на собі. Санкції. Економіка у них спадає, вона не зростає. Дефіцит зброї. Я не хочу сказати, що це дуже швидко відбувається, але тим не менше все це відбувається. Я не кажу, що довга війна на користь Україні. Війна не йде на користь Україні будь-яка. Ми проти цієї війни з першого дня і будемо проти до останнього. Але сьогодні ця пауза - це можливість перегруповуватись для Росії" , – підкреслив глава Української держави.

Він нагадав, що на початку війни Росія втратила багато своїх бойових частин, бойових офіцерів, людей з досвідом у багатьох війнах, втратили кістяк "вагнерівців", і зараз вони хочуть це компенсувати.