ПриватБанк запускає "Конверти" для донатів і власних фінансів

Державний "ПриватБанк" запустив новий інструмент для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами – "Конверт", повідомляє Економічна правда.

За словами члена правління банку з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, "Конверти" є дуже зручним фінансовим інструментом, який допоможе волонтерам швидко гуртом збирати донати, всім клієнтам відкладати власні кошти на важливі цілі та керувати фінансами.

Відкрити свій конверт можна прямо у Приват24 - через меню "Конверти" чи меню "Гаманець".

Для того аби швидко зібрати необхідну суму донатів, треба додати до конверта опис збору, зображення та поширити посилання на "Конверт" в соціальних мережах.

Поповнити його можна як звичайну картку, а всі учасники збору бачитимуть його мету та прогрес досягнення мети.

Крім цього, для планування власних фінансів чи накопичення на важливі цілі можна відкрити необхідну кількість Конвертів, також збирати з сім'єю або друзями на щось спільне: подорож, візит до ресторану, подарунок на день народження тощо.

У ПриватБанку уточнили, що кошти з "Конверта" можна витрачати напряму, не переводячи їх на картку, додавши його в гаманець Google Pay чи Apple Pay.

Також з конвертів можна вільно переказувати кошти на свої карти, картки інших осіб та навіть на конверти друзів, знайомих, членів родини тощо.