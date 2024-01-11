Президент Естонії: Ідею перемир'я з РФ "вкидають", щоб дізнатися настрої

Порушуючи питання мирних переговорів між Україною та Росією, на Заході намагаються дізнатися відповідні настрої союзників. Про це заявив президент Естонії Алар Каріс на пресконференції з Володимиром Зеленським, повідомляє Ліга.net.

"Не під час офіційних, а на неформальних зустрічах у кулуарах порушують тему перемир'я, щоб дізнатися настрої. Але наша відповідь така сама, яку дав президент Зеленський: мир буде тоді, коли Україна переможе у війні" , – сказав Каріс.

За його словами, у Європі є окремі політики, які намагаються тиснути щодо "мирного врегулювання війни", але "цей тиск не досягне успіху, поки в ЄС та поза ним серед союзників зберігається єдність".