Зеленський закликав тиснути на лідерів ЄС для пришвидшення постачання боєприпасів

Президент Володимир Зеленський закликав Естонію тиснути на лідерів щодо прискорення постачання Україні мільйона боєприпасів. Про це він сказав на пресконференції з прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас у Таллінні, повідомляє Європейська правда.

Зеленський відповідав на запитання, яким чином Естонія ще може допомогти Україні.

"Рішення щодо артилерійського пакета – це дуже потужно і дуже правильно. Єдине, що ми розраховували на нього у березні. І саме про березень ішла розмова і пропозиція естонської сторони іншим лідерам про мільйон боєприпасів. На жаль, ми не отримали повний пакет" , – сказав він.

"Це ініціатива Естонії. І сьогодні вже можна тиснути на лідерів, які підписалися під цим. Серйозним лідерам, якщо їхнє слово чогось варте, а я в цьому впевнений – треба виконувати рішення, які вони самі й приймали" , – наголосив Зеленський.

Він визнав, що під час війни терміни іноді не дотримуються.