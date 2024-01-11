У МЗС розповіли деталі запланованої зустрічі Кулеби та Сійярто

В МЗС підтвердили, що на 29 січня в Ужгороді запланована зустріч глави МЗС Угорщини Петера Сійярто з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та главою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко, повідомляє Європейська правда.

За його словами, переговори стануть продовженням нещодавніх політичних контактів двох країн.

"Ключовими темами стануть організація зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана задля просування важливих для України рішень в Європейському Союзі та комплексного розвитку двосторонніх відносин" , – заявив Ніколенко.

Раніше про заплановану зустріч повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Він також сказав, що на ній обговорюватимуть підготовку до зустрічі прем'єр-міністра Віктора Орбана з президентом України Володимиром Зеленським.

Він нагадав, що мав розмову з главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком, під час якої він сказав, що зустріч Зеленського з Орбаном матиме сенс, "якщо це може дати результат".