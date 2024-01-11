Зеленський відреагував на заяву італійського міністра про "сигнали" до переговорів

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що жодних розмов з Італією стосовно мирних перемовин України і РФ не було, а усі воєнні плани вирішуються в українських кабінетах. Про це він сказав на пресконференції з президентом Естонії Аларом Карісом, коментуючи заяви міністра оборони Італії стосовно начебто настання часу для мирних переговорів України і Росії, повідомляє Укрінформ.

"Ніяких подібних переговорів у мене з керівництвом Італії не було, на будь-яких рівнях. Тому мені складно коментувати таку інформацію" , - зазначив президент.

Водночас він наголосив, що усі воєнні плани України вирішуються у кабінетах України і на користь України.

"Що стосується воєнних планів, то я хочу вам сказати, що поки все вирішується в кабінетах України, боротьба наша буде на користь України. І поки це відбувається саме так" , - підкреслив Зеленський.

Як повідомлялося, глава Міноборони Італії Гвідо Крозетто побачив сигнали від Росії та України, що настав час для дипломатії прокласти шлях до миру. Він заявив у парламенті, що український контрнаступ 2023 року не дав бажаного результату, і на військову ситуацію потрібно дивитися реалістично.

При цьому нижня палата італійського парламенту проголосувала за резолюцію про продовження військової підтримки України.