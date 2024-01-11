Уряд відкликав законопроєкт щодо мобілізації – ЗМІ

Кабінет міністрів позапланово зібрався 11 січня та відкликав свій законопроєкт №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби, повідомляє Українська правда.

За словами джерел видання, уряд зібрав позачергове онлайн-засідання у четвер.

"Будь-який розробник може відкликати (законопроєкт) до прийняття рішення (парламентським) комітетом. Оскільки розробник уряд - уряд і відкличе" , – розповів співрозмовник.

Інший співрозмовник пізніше повідомив, що уряд ухвалив відповіден рішення: "Відкликали. Доопрацюють і будемо перевносити" .

Нагадаємо, після внесення урядового законопроєкту щодо вдосконалення мобілізації в парламенті виникли бурхливі дискусії та суперечки.

Після кількох нарад із військовим керівництвом 11 січня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада повертає на доопрацювання уряду законопроєкт щодо мобілізації.

Одночасно нардепи мають передати пропозиції, напрацьовані на комітеті та у робочих групах.