Заступник секретаря ради безпеки Росії, третій президент країни Дмитро Медведєв заявив, що Росія в Україні застосовує всі види озброєнь, "поки що крім ядерного", повідомляє Ділова столиця.

Про це він заявив на засіданні Ради безпеки РФ.

Так, політик, у якого підозрюють алкогольну залежність, "з папірця" зачитав текст про нібито "успішні" удари по об'єктах в Україні протягом усього 2023 року.

"Причому використовувалися, як відомо, різні носії, з різним наповненням... Ну, хіба що, крім ядерного... Поки що..." , — сказав Дмитро Медведєв.

Дане відео з Медведєвим почали тиражувати кремлівські пропагандисти, наприклад, колишня українка Юлія Вітязєва.

Нагадаємо, МЗС Франції 3 січня відреагувало на обстріл Бєлгорода 29 грудня 2023 року, в якому Росія звинуватила Україну.

Крім того, у Москві бездоказово стверджують, що Київ нібито застосував "касетні боєприпаси" під час обстрілу цього російського міста.

Дипломати наголосили, що Київ має право на самооборону, а відповідальність за жертви серед військових та цивільного населення, зокрема, і серед росіян несе саме Кремль, який розв'язав повномасштабну війну.

Повідомлення з Парижа викликали у Медведєва справжню істерику. У своєму Telegram-каналі він обсипав французів образами: називав їх, наприклад, "жаб'ятниками", "вибл*дками, "виродками", а також намагався "зашифрувати" слово "п*дари".