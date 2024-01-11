У Раді ініціювали збір підписів за відставку спікера Стефанчука

Народний депутат України від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявив, що ініціював збір підписів за відставку голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні нардепа у Telegram.

"Ініціював збір підписів за відставку Руслана Стефанчука з посади спікера Верховної Ради. Те, що відбувається зараз у Раді — ганьба!" — заявив Гончаренко.

Депутат також опублікував фото, на яких видно, що деякі підписи було поставлено ще в червні 2023 року.

Уранці 11 січня Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі заявив, що його не пустили на засідання Погоджувальної ради щодо повернення законопроєкту про мобілізацію на доопрацювання уряду. Він зазначив, що за регламентом, народний депутат має право бути присутнім на Погоджувальній раді.

"А виходить так, що Погоджувальна рада таки була, коли мене з колегами відмовилися впускати ще о 9 ранку. Натомість влаштували якийсь показовий цирк, з нібито закритим засіданням. Що тепер? Тепер ще одна закрита нарада у Стефанчука. На яку, звісно, ж нікого не пустили" , — написав Гончаренко.

За словами нардепа, Погоджувальна рада дійсно має право повернути законопроєкт Кабміну, однак формально вона нібито не відбулася.

"Я такого бардаку з ухваленням законопроєкту ще ніколи не бачив. Це якийсь цирк із кіньми і Стефанчуком" , — заявив політик.

Нагадаємо, раніше народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко подала в суд на голову Верховної Ради Руслана Стефанчука через його "бездіяльність" у питанні закордонних відряджень.