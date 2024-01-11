ЗМІ: Іранські військові захопили нафтовий танкер в Оманській затоці

Військово-морські сили Ірану вчора вранці захопили в Оманській затоці нафтовий танкер St Nikolas під прапором Мальти, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Sky News.

У публікації зазначається, що підтвердження щодо нападу з’явилося після того, як сьогодні, 11 січня, було повідомлено про підняття на борт судна озброєних людей.

У четвер іранське державне інформаційне агентство IRNA в опублікованому матеріалі визнало захоплення танкера ВМС Ірану. Хоча судно не ідентифікувалося, було заявлено, що конфіскація відбулася в результаті рішення суду.

Раніше корабель St Nikolas був залучений у суперечку з Міністерством юстиції Сполучених Штатів Америки, що призвело до конфіскації мільйона барелів іранської сирої нафти.

Як поінформували у Відділі морської торгівлі Сполученого Королівства (UKTMO), інцидент із захопленням корабля стався рано вранці в 50 милях від узбережжя Оману.

За даними приватної розслідувальної компанії Ambrey, на борт корабля піднялося "чотири-п'ять озброєних осіб". Під час цього вони закрили камери спостереження.

Що відомо про захоплений танкер

Раніше судно St Nikolas називалося Suez Rajan, воно пов’язане з грецькою судноплавною компанією Empire Navigation. У попередній заяві афінська фірма визнала втрату контакту з танкером, екіпаж якого складався з 18 філіппінців і одного громадянина Греції.

У лютому 2022 року група United Against Nuclear Iran заявила, що підозрює перевезення цим танкером нафти з іранського острова Харг.

Місяцями корабель стояв у Південно-Китайському морі біля північно-східного узбережжя Сінгапуру, перш ніж рушив до узбережжя Техасу (США). Судно у серпні вивантажило вантаж на інший танкер, який випустив свою нафту в Х’юстоні згідно з розпорядженням Міністерства юстиції Штатів.

У вересні 2023 року компанія Empire Navigation визнала себе винною в контрабанді санкціонованої іранської сирої нафти та погодилася сплатити штраф у розмірі 2,4 мільйона доларів у справі, пов'язаної з танкером.

Захоплення Іраном нафтових танкерів

Нагадаємо, напади на танкери у Перській затоці почались ще у 2019 році, однак навесні 2023 року Іран став робити це частіше. Так, в кінці квітня іранські військово-морські сили захопили в Османській затоці нафтовий танкер під прапором Маршаллових островів.

Раніше було захоплено ще одне судно - на цей раз під прапором Панами. Тоді США пообіцяли відреагувати на такі дії Ірану.

Влітку 2023 року стало відомо, що Штати можуть почати відправляти морських піхотинців на захист комерційних нафтових суден у Ормузькій протоці Перської затоки від можливого нападу зі сторони Ірану.