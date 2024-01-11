ЗМІ: ЄС у лютому може дати оцінку євроінтеграційним реформам України

Єврокомісія може 27 лютого оприлюднити оцінку щодо прогресу з євроінтеграційними реформами України, від якої залежить фактичний початок переговорів про вступ, повідомляє Європейська правда.

Про це з посиланням на свої джерела повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк.

За його даними, у Єврокомісії розраховують оприлюднити оцінку щодо прогресу реформ України, Молдови та Боснії і Герцеговини 27 лютого.

understand that the European Commission is aiming to come with assessment on reform progress in ???????????????????????? (as mentioned in November enlargement report) on 27 Feb although the date is far from set in stone. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 11, 2024

Втім, ця дата ще не є фінальною.

Для України йдеться про додаткові реформи, окреслені у звіті про розширення, який оприлюднили у листопаді. Їхнє виконання є умовою для ухвалення переговорної рамки.

Нагадаємо, лідери ЄС ухвалили політичне рішення почати з Україною переговори про вступ на грудневому саміті.