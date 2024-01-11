ЗМІ: ЄС у лютому може дати оцінку євроінтеграційним реформам України
Єврокомісія може 27 лютого оприлюднити оцінку щодо прогресу з євроінтеграційними реформами України, від якої залежить фактичний початок переговорів про вступ, повідомляє Європейська правда.
Про це з посиланням на свої джерела повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк.
За його даними, у Єврокомісії розраховують оприлюднити оцінку щодо прогресу реформ України, Молдови та Боснії і Герцеговини 27 лютого.
Втім, ця дата ще не є фінальною.
Для України йдеться про додаткові реформи, окреслені у звіті про розширення, який оприлюднили у листопаді. Їхнє виконання є умовою для ухвалення переговорної рамки.
Нагадаємо, лідери ЄС ухвалили політичне рішення почати з Україною переговори про вступ на грудневому саміті.