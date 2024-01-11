Зеленський після візитів до Естонії та Литви прибув до Латвії
Президент Володимир Зеленський після візитів до Естонії та Литви прибув до Латвії, повідомляє Європейська правда.
Про це у Twitter (X) повідомив глава МЗС Латвії Криш’яніс Каріньш, який зустрів українського президента в аеропорту Риги.
"Мої найтепліші вітання президентові Володимиру Зеленському та міністрові Дмитру Кулебі у Ризі!
Латвія рішуче підтримує боротьбу України за свободу та незалежність. Слава Україні!" – написав Каріньш.
Він також опублікував фото зустрічі Зеленського в аеропорту.
Перед цим Зеленський побував у Таллінні. Президент Естонії Алар Каріс під час спільної пресконференції з Зеленським заявив, що Таллінн виділить Україні допомогу в розмірі 1,2 млрд євро до 2027 року.
Напередодні Зеленський перебував з візитом у Вільнюсі. Литовський президент Гітанас Науседа оголосив про плани передати Україні наступні партії військової допомоги, до яких увійдуть боєприпаси, генератори та бронемашини M577.