Україна та Естонія підписали меморандум про оборонне співробітництво

У Таллінні сьогодні, 11 січня, було підписано Меморандум про взаєморозуміння між українським Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості та естонською Асоціацією оборонної та аерокосмічної промисловості, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво українського президента.

Міждержавний документ підписали у присутності президента України Володимира Зеленського, який відвідав Естонію із робочим візитом, та прем'єр-міністра цієї країни Каї Каллас.

Зазначається, що меморандум має на меті підтримку й розвиток партнерських відносин між оборонними галузями двох держав, зокрема в напрямку оборонних інновацій.

Йдеться про розробку та виробництво автономних систем, засобів радіоелектронної боротьби, інтегрованих рішень, пояснили в Офісі президента.

"Сторони працюватимуть над забезпеченням досягнення технологічної переваги українського війська у війні за свободу та незалежність" , - йдеться у заяві.

Також зауважується, що співпраця та започаткування спільного виробництва в Україні "мають створити можливості для українського й естонського ОПК найбільш ефективно забезпечувати потреби Сил оборони".

Візит Зеленського до Естонії

Сьогодні, 11 січня, президент Володимир Зеленський прибув до Естонії, де провів низку важливих зустрічей.

Під час спільного брифінгу глава естонської держави Алар Каріс заявив, що у війні Росії проти України не можна уникнути ударів по території країни-агресора, і не повинно бути обмежень на зброю, яку передають Україні партнери.

Додамо, що після візиту до Естонії Зеленський сьогодні також прибув до Латвії. А вчора, 10 січня, український президент відвідав з робочим візитом Вільнюс. Там він провів переговори з президентом Литви Гітанасом Науседою, зустрівся з прем'єром і виступив перед українською громадою. Також лідери держав підписали двосторонні угоди.