Кабмін офіційно повідомив про відкликання законопроекту про мобілізацію

Уряд офіційно повідомив, що відкликав законопроєкт щодо вдосконалення мобілізації, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Telegram-канал Кабміну.

Повідомляється, що 11 січня на позачерговому засіданні уряд підтримав протокольне рішення, ініційоване Міноборони "Про відкликання внесеного до Верховної Ради проєкту закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової службиˮ.

Вказано, що після доопрацювання Міністерством оборони відповідний законопроєкт буде повторно винесений на розгляд Кабінету міністрів.

Що передувало: Джерела УП повідомили, що Кабінет міністрів позапланово зібрався 11 січня та відкликав свій законопроєкт №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Після внесення урядового законопроєкту щодо вдосконалення мобілізації в парламенті виникли бурхливі дискусії та суперечки.

Після кількох нарад із військовим керівництвом 11 січня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада повертає на доопрацювання уряду законопроєкт щодо мобілізації. Одночасно нардепи мають передати пропозиції, напрацьовані на комітеті та у робочих групах.