Politico: ЄС може відправити до Червоного моря військові кораблі для захисту від хуситів

Європейський Союз має намір відправити щонайменше три військові кораблі для захисту суден у Червоному морі від нападів єменських повстанців-хуситів, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомило видання Politico, яке ознайомилось із пропозицією Європейської служби зовнішніх справ.

Дипломатичне відомство ЄС пропонує створити "нову операцію ЄС", яка "діятиме в більш широкому регіоні – від Червоного моря до Перської затоки" та може розпочатись уже наприкінці лютого.

У пропозиції йдеться, що "точний розмір і склад операції буде предметом подальшого оперативного планування", але вона передбачатиме "щонайменше три есмінці або фрегати, оснащені системами ППО, з багатоцільовими можливостями протягом щонайменше одного року".

Нова місія буде спиратися на спільну операцію зі спостереження під проводом Франції під назвою "Агенор", яка охоплює всю Перську затоку, Ормузьку протоку і частину Аравійського моря. У ній беруть участь дев'ять європейських країн – окрім Франції, це Бельгія, Греція, Данія, Італія, Нідерланди, Німеччина, Норвегія та Португалія.

Як відомо, за останні місяці торгові судна під прапорами різних країн неодноразово потрапляли під обстріли і зазнавали безпосередніх нападів бойовиків-хуситів, що діють з території Ємену.

Раніше ЄС розглядав можливість використання для цієї цілі своєї місії "Аталанта" з протидії піратству, яка діє в Індійському океані, але Іспанія виступила проти, хоча не відкинула можливість організації окремої місії.

Свою місію в Червоному морі вже розгорнули США. У грудні розпочалась операція Prosperity Guardian, яка складається зі спеціальної коаліції до 20 партнерів.