Держдеп закликав Іран негайно звільнити захоплений танкер та його команду

Сполучені Штати Америки закликали Іран негайно звільнити нафтовий танкер St Nikolas і його команду, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив заступник речника міністерства оборони Ведант Патель під час брифінгу у четвер.

"Подібні провокаційні дії Ірану та Ірану становлять загрозу для світової економіки, і це має бути припинено" , - Патель.

Однак він не уточнив, які подальші дії вживатимуть США, але сказав, що це "продовжує бути предметом розмов".

За його словами, США продовжуватимуть "рішуче застосовувати" санкції проти Ісламської Республіки та працюватимуть з регіональними партнерами, щоб "притягнути до відповідальності іранський режим".

Нагадаємо, раніше стало відомом про те, що військово-морські сили Ірану захопили в Оманській затоці нафтовий танкер St Nikolas. Судно під прапором Маршаллових Островів перевозило іракську сиру нафту до Туреччини.

Що відомо про захоплений танкер

Раніше судно St Nikolas називалося Suez Rajan, воно пов’язане з грецькою судноплавною компанією Empire Navigation. У попередній заяві афінська фірма визнала втрату контакту з танкером, екіпаж якого складався з 18 філіппінців і одного громадянина Греції.

У лютому 2022 року група United Against Nuclear Iran заявила, що підозрює перевезення цим танкером нафти з іранського острова Харг.

Місяцями корабель стояв у Південно-Китайському морі біля північно-східного узбережжя Сінгапуру, перш ніж рушив до узбережжя Техасу (США). Судно у серпні вивантажило вантаж на інший танкер, який випустив свою нафту в Х’юстоні згідно з розпорядженням Міністерства юстиції Штатів.

У вересні 2023 року компанія Empire Navigation визнала себе винною в контрабанді санкціонованої іранської сирої нафти та погодилася сплатити штраф у розмірі 2,4 мільйона доларів у справі, пов'язаної з танкером.

Захоплення Іраном нафтових танкерів

Нагадаємо, напади на танкери у Перській затоці почались ще у 2019 році, однак навесні 2023 року Іран став робити це частіше. Так, в кінці квітня іранські військово-морські сили захопили в Османській затоці нафтовий танкер під прапором Маршаллових островів.

Раніше було захоплено ще одне судно - на цей раз під прапором Панами. Тоді США пообіцяли відреагувати на такі дії Ірану.

Влітку 2023 року стало відомо, що Штати можуть почати відправляти морських піхотинців на захист комерційних нафтових суден у Ормузькій протоці Перської затоки від можливого нападу зі сторони Ірану.