Майже половину військових компонентів для Росії виготовляють на заході – звіт

Серед усіх електронних компонентів, які імпортує Росія для виробництва озброєнь, 44% – це розробки західних компаній, повідомляє Економічна правда.

Про це стало відомо зі звіту Київської школи економіки (КШЕ) та Міжнародної робочої групи Єрмака-Макфола.

Дослідники проаналізували дані про імпорт у Росію 2797 компонентів: датчики, мікрочипи, навігаційні системи тощо. Серед тих компонентів, які містяться у російському озброєнні, майже половина вироблена західними компаніями.

Здебільшого мова йде про продукцію американських брендів Intel, Analog Devices, AMD та Texas Instruments. Водночас серед постачальників верстатів із числовим управлінням лідирує німецька Siemens.

Аналітики пояснюють, що більшість військових компонентів виробляється на заводах цих компаній у третіх країнах на кшталт Китаю, тож росіянам легше будувати схеми обходу санкцій.

20% компонентів виробляються в самих західних країнах, однак товари все одно потрапляють в РФ через низку посередників у Китаї, Гонконгу, Туреччині та ОАЕ. Частина з них потрапляє до агресора напряму через недосконалий експортний контроль або маніпуляції з митними документами.

У звіті також йдеться, що постачання військових компонентів у Росію майже не знизилось. За 9 місяців 2023 року імпорт упав лише на 9,1%, порівняно з періодом до вторгнення.