Москва скликає Радбез ООН через удари по хуситах – росЗМІ

Російські ЗМІ повідомили, що Росія запросила скликання Радбезу ООН через удари США, Британії та союзників по базах хуситів у Ємені.﻿﻿ Про це пише російське видання РБК, повідомляє Українська правда.

"Росія запросила на 12 січня термінове засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку із завданням США і Великобританією ударів по Ємену" , – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Сполучені Штати і Великобританія вночі 12 січня почали завдавати удари по цілях, пов'язаних з хуситами в Ємені.

Американські та британські військові бомбардували більше десятка об'єктів, що використовуються підтримуваними Іраном хуситами в Ємені, в рамках масованого удару у відповідь з використанням ракет "Томагавк", що запускаються з військових кораблів і винищувачів.

Президент Штатів Джо Байден підтвердив атаку США, Британії за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади і Нідерландів на хуситів у Ємені.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак також підтвердив, що військово-повітряні сили його країни завдали "цілеспрямованих ударів по військових об'єктах" хуситів у Ємені.