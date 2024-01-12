Остін керував ударами по хуситах в Ємені з лікарні – CNN

Міністр оборони США Ллойд Остін віддавав накази і контролював удари по об'єктах хуситів у Ємені з лікарні "за допомогою повного набору захищених засобів зв'язку". Про це пише CNN із посиланням на заяву високопоставленого представника Пентагону, повідомляє Українська правда.

"Сьогодні міністр Остін віддав CENTCOM (Центральне Командування Збройних сил США – ред.) наказ про завдання ударів і контролював ситуацію в режимі реального часу за допомогою повного набору захищених засобів зв'язку" , – розповів співрозмовник.

"Після ударів він поспілкувався з Радою національної безпеки, головою і командувачем CENTCOM, щоб провести первинну оцінку наслідків ударів" , – додав він.

Видання нагадує, що Остін перебуває в лікарні з 1 січня після того, як у нього виникли ускладнення після проведеної 22 грудня операції з лікування раку простати.

Представник оборонного відомства повідомив, що з вівторка по вечір четверга Остін двічі розмовляв з президентом Джо Байденом і "проводив кілька щоденних телефонних розмов" з головою Об'єднаного комітету начальників штабів Чарльзом Брауном, командувачем Центрального командування США генералом Еріком Куріллою і Радою національної безпеки, "щоб обговорити варіанти реагування і виконання після санкціонування президента".

За словами представника оборонного відомства, протягом останніх 72 годин він "брав активну участь у нагляді за сьогоднішніми ударами і керуванні ними".

Остін також брав участь у зустрічі з Брауном і Куріллою 9 січня "для моніторингу комплексної атаки Хуті на морські судноплавні шляхи і відповіді на неї в рамках операції Guardian response".

Нагадуємо, Сполучені Штати і Великобританія вночі 12 січня почали завдавати удари по цілях, пов'язаних з хуситами в Ємені.

Американські та британські військові бомбардували більше десятка об'єктів, що використовуються підтримуваними Іраном хуситами в Ємені, в рамках масованого удару у відповідь з використанням ракет "Томагавк", що запускаються з військових кораблів і винищувачів.

Президент Штатів Джо Байден підтвердив атаку США, Британії за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади і Нідерландів на хуситів у Ємені.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак також підтвердив, що військово-повітряні сили його країни завдали "цілеспрямованих ударів по військових об'єктах" хуситів у Ємені.