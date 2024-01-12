Удари по хуситах в Ємені: ЗМІ назвали уражені цілі

Видання CNN оприлюднило попередній список уражених цілей хуситів у Ємені, повідомляє Українська правда.

Представники хуситів заявили, що нічні авіаудари, завдані американськими і британськими військовими, уразили кілька об'єктів в Ємені, в тому числі аеропорти.

Зокрема, видання перераховує такі об'єкти:

Військова база Кахлан у провінції Саада

Авіабаза Аль-Дайламі на північ від столиці Ємену Сани

Район аеропорту міста Худайда на Червоному морі

Аеропорт міста Таїз та інші об'єкти в провінції Таїз у південно-західному кутку Ємену

Аеродром міста Аббс.

Разом з тим королівські ВПС Великобританії заявили, що завдали удару по військових двох об'єктах, які використовуються хуситами для запуску безпілотників.

За їхніми даними, чотири винищувачі RAF Typhoon FGR4 за підтримки літака-заправника Voyager застосували керовані бомби Paveway IV для нанесення ударів по двох об'єктах хуситів.

Серед уражених цілей – кілька будівель на об'єкті в Бані на північному заході Ємену, який використовувався для запуску розвідувальних і ударних безпілотників.

Також було завдано удару по аеродрому в Еббсі, який, за даними розвідки, використовувався для запуску крилатих ракет і безпілотників над Червоним морем.

Детальні результати ударів ще оцінюються, але попередні дані свідчать про те, що здатність хуситів загрожувати торговельному судноплавству була підірвана.

Нагадаємо, Сполучені Штати і Великобританія вночі 12 січня почали завдавати удари по цілях, пов'язаних з хуситами в Ємені.

Американські та британські військові бомбардували більше десятка об'єктів, що використовуються підтримуваними Іраном хуситами в Ємені, в рамках масованого удару у відповідь з використанням ракет "Томагавк", що запускаються з військових кораблів і винищувачів.

Президент Штатів Джо Байден підтвердив атаку США, Британії за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади і Нідерландів на хуситів у Ємені.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак також підтвердив, що військово-повітряні сили його країни завдали "цілеспрямованих ударів по військових об'єктах" хуситів у Ємені.