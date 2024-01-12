Курс валют НБУ на 12 січня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 12 січня 2024 року
Курс долара порівняно з 11 січня впав на 19 коп. до 38.00 за 1 долар.
Курс євро знизився на 6 коп. до 41.74 за 1 євро.
Курс рубля виріс до рівня 4.28 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 48,50 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився на 9 коп. до 44.69 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 3 коп. до 9.60 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|37.998 200
|EUR
|Євро
|41,741 000
|RUB
|рубль
|0.428 150
|GBP
|Фунт стерлінгів
|48.500 900
|CHF
|Швейцарський франк
|44.693 200
|PLN
|Польський злотий
|9.600 800