Курс валют НБУ на 12 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 12 січня 2024 року

Курс долара порівняно з 11 січня впав на 19 коп. до 38.00 за 1 долар.

Курс євро знизився на 6 коп. до 41.74 за 1 євро.

Курс рубля виріс до рівня 4.28 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 48,50 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився на 9 коп. до 44.69 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 3 коп. до 9.60 за 1 польський злотий.