Росія за добу втратила 840 військових і 10 танків – дані Генштабу
За минулу добу Росія в ході війни проти України втратила приблизно 840 своїх військових, 10 танків, 16 бронемашин, 11 артилерійських систем та іншу техніку.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника (РФ) із 24.02.22 по 12.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 368460 (+840) осіб,
- танків – 6060 (+10) од,
- бойових броньованих машин – 11254 (+16) од,
- артилерійських систем – 8710 (+11) од,
- РСЗВ – 957 (+0) од,
- засобів ППО – 642 (+1) од,
- літаків – 329 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6836 (+1),
- крилатих ракет – 1806 (+0),
- кораблів /катерів – 23 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11612 (+16) од,
- спеціальної техніки – 1339 (+2)