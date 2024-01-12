Росія за добу втратила 840 військових і 10 танків – дані Генштабу

За минулу добу Росія в ході війни проти України втратила приблизно 840 своїх військових, 10 танків, 16 бронемашин, 11 артилерійських систем та іншу техніку.

Про це повідомили﻿ в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника (РФ) із 24.02.22 по 12.01.24 орієнтовно склали: