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Росія за добу втратила 840 військових і 10 танків – дані Генштабу

Росія за добу втратила 840 військових і 10 танків – дані Генштабу
Фото: Facebook

За минулу добу Росія в ході війни проти України втратила приблизно 840 своїх військових, 10 танків, 16 бронемашин, 11 артилерійських систем та іншу техніку.

Про це повідомили﻿ в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника (РФ) із 24.02.22 по 12.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 368460 (+840) осіб,
  • танків – 6060 (+10) од,
  • бойових броньованих машин – 11254 (+16) од,
  • артилерійських систем – 8710 (+11) од,
  • РСЗВ – 957 (+0) од,
  • засобів ППО – 642 (+1) од,
  • літаків – 329 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6836 (+1),
  • крилатих ракет – 1806 (+0),
  • кораблів /катерів – 23 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11612 (+16) од,
  • спеціальної техніки – 1339 (+2)

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