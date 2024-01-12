ISW: ЗСУ успішно контратакували східніше Куп'янська

За попередньою інформацією українські війська успішно контратакували поблизу Орлянки (на південний схід від Куп'янська) та звільнили 1,7 квадратних кілометрів території. Позиційні бої тривали під Бахмутом, у районі Авдіївки та поблизу Старомайорського. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише Владислав Прийменко, РБК-Україна.

Операція №1 - Луганська область

Російські та українські війська продовжували позиційні бої вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна, але підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не було.

Російське джерело стверджувало, що українські війська успішно контратакували поблизу Орлянки (на південний схід від Куп'янська) та звільнили 1,7 квадратних кілометрів території, хоча ISW не спостерігала візуального підтвердження цього твердження.

Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої тривали:

на північний схід від Куп'янська в районі Сіньківки та озера Лиман;

на південний захід від Сватового в районі Макіївки та Невського;

на захід від Кремінної в районі Тернів, Торського та Ямполівки;

на південний захід від Кремінної в районі Діброви;

на південь від Кремінної в районі Серебрянського лісництва.

Операція №2 - Донецька область

Нещодавно російські війська трохи просунулися на південний схід від Сіверська. Відео з геолокацією, опублікована 11 січня, показує, що російські війська трохи просунулися вздовж залізничної лінії на північ від Веселого (на південний схід від Сіверська).

Позиційні бої тривали під Бахмутом 11 січня, але підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не було. Російські та українські війська продовжували позиційні бої:

на північний захід від Бахмута в районі Богданівки;

на захід від Бахмута у районі Хромового;

на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки.

Позиційні бої тривали у районі Авдіївки 11 січня, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Позиційні бої тривали:

у районі Авдіївки та коксохімічного заводу на північному заході Авдіївки;

на північний захід від Авдіївки в районі Степового та Новобахмутівки;

на захід від Авдіївки у районі Сєверного;

на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського та Невельського

Позиційні бої тривали на захід від Донецька у районі Мар'їнки та на південний захід від Донецька у районі Георгіївки.

"Південна вісь"

Позиційні бої тривали в районі кордону Донецької та Запорізької областей поблизу Старомайорського (на південь від Великої Новосілки) 11 січня, але підтверджених змін лінії фронту у цьому районі не було.

11 січня українські та російські війська продовжували позиційні бої у західній частині Запорізької області, але підтверджених змін лінії фронту у цьому районі не було.

Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої тривали біля Роботиного та Вербового (на захід від Роботиного).

Українські та російські джерела заявили, що 11 січня тривали позиційні бої на лівому березі Дніпра на Херсонщині, зокрема, в районі Кринків.