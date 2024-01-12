Прикордонники розповіли про ситуацію на польському кордоні

На КПП "Медика-Шегині", який польські фемери припинили блокувати, черга з автівок більша, ніж на трьох заблокованих пунктах пропуску.﻿﻿ Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, повідомляє Українська правда.

"Блокування продовжується. Це три напрямки: пункти пропуску "Ягодин", "Рава-Руська", "Краківець". "Шегині" був розблокований на днях і там інтенсивність залишається. Звісно ми бачимо і чергу навпроти пункту пропуску "Шегині".

Станом на ранок сьогодні 1000 вантажних засобів перебувало навпроти "Шегині". І десь 800 транспортних засобів – навпроти тих напрямків, що продовжують блокуватися" , – сказав Демченко.

Нагадаємо, 6 січня Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський та представники руху "Ошукане село" підписали угоду щодо припинення блокування пункту перетину кордону з Україною в Медиці. Польська сторона увечері 6 січня припинила блокування пункту пропуску "Медика-Шегині".