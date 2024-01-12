КНДР назвала "необґрунтованою" інформацію про передачу РФ балістичних ракет

Північна Корея назвала "необґрунтованими" звинувачення США у передаванні Росії балістичних ракет. Про це заявив представник КНДР в ООН Кім Сон, якого цитує пропагандистська агенція KCNA, повідомляє Ліга.net.

Кім заявив, що США нібито є причиною війни Росії проти України.

"США підтягнули КНДР, яка не має жодного відношення до обговорення пунктів порядку денного. Це є яскравим відображенням їхнього важкого становища у скрутному становищі й лише показує їхню недостатню міць і засоби у стратегічній конфронтації з Росією" , — сказав чиновник.

За його словами, КНДР "не відчуває потреби коментувати кожне необґрунтоване звинувачення США".