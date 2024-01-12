Як сильні морози змінять бойові дії в Україні – пояснення ISW

Стійкі морози в Україні, ймовірно, ускладнять операції на фронті, але можуть створити сприятливіший ґрунт для механізованих маневрених бойових дій, оскільки найближчими тижнями земля сильно промерзне. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише Костянтин Широкун, РБК-Україна.

Українські військові зазначають, що російські війська через холод використовують менше баражуючих боєприпасів. Також окупанти застосовують значно меншу кількість дронів через загрозу зледеніння двигунів.

Український офіцер бригади, яка діє під Бахмутом, заявив 10 січня, що температура вночі падає до -18 градусів за Цельсієм, через що особовий склад не може залишатися на постах спостереження більше кількох годин. За його словами, інтенсивність атак російської піхоти на Бахмутському напрямку знизилася, ймовірно, через суттєве зниження температури.

Зазначається, що низькі температури у поєднанні з випаданням глибокого снігу можуть обмежити маневреність, але замерзла земля покращить рух по пересіченій місцевості протягом січня і лютого.

Експерти ISW продовжують вважати, що російські війська, швидше за все, спробують підтримати чи активізувати локальні наступальні операції на всій лінії фронту на сході України, намагаючись перехопити та утримати ініціативу незалежно від погоди та умов місцевості.