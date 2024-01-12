РФ збільшує виробництво снарядів, але їхня якість падає – Буданов

Росія з кінця літа 2023 року збільшує кількість вироблених боєприпасів, якщо порівнювати з попередніми роками, проте їхня якість падає.﻿﻿ Про це заявив керівник ГУР Кирило Буданов в інтерв’ю Le Monde, повідомляє Українська правда.

"Якщо порівнювати з попередніми роками, то з кінця літа 2023 року спостерігаємо збільшення кількості виготовлених Росією боєприпасів. Водночас відзначаємо зниження якості цих снарядів.

Усі думали, що у Москви сильна армія, але слабка економіка. Виявилось, що навпаки. Армія слабка. [...] Росія аж ніяк не голодує. З такими темпами вона може протриматись доволі довго" , – сказав Буданов.

На його думку, інтенсивне застосування безпілотників з обох боків зумовило неможливість проведення як російських, так і українських наступальних операцій. Ще один фактор – щільність мінних полів.

Українські висадки в окупованому Криму в 2023 році Буданов прокоментував так: "Дехто вважав їх неможливими. Це дає надію – особливо українцям на півострові, які уже 10 років живуть під російською окупацією, і багато хто з них уже почав опускати руки" .

Буданов наголосив, що нинішніх західних санкцій недостатньо. Він вважає, що санкції повинні були б зачепити основні сектори економіки РФ: енергетику, металургію і фінансову систему загалом.

Очільник розвідки наголосив, що потрібно більше снарядів і артилерійських систем. Він уточнив, що йдеться не лише про сучасні технології, а й про старі, які вже не використовуються.