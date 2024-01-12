У Польщі затримали підлітка з Чехії, який їхав воювати за Україну

Польські прикордонники затримали в четвер 15-річного школяра з Чехії, який їхав воювати за Україну. Про це інформує портал Seznam Zprávy з посиланням на прикордонне управління в польській Сілезії, повідомляє Європейська правда.

Зазначають, що хлопець щойно перетнув польсько-український кордон, але "завдяки швидким діям Сілезької прикордонної поліції та бездоганній міжнародній співпраці чеха без затримок доставили до Польщі", звідки він повернеться додому в чеську Остраву.

Повідомляють, що 15-річний підліток пішов з дому в середу, але до школи не прийшов, після чого батьки повідомили про це поліцію й надали опис сина.

Чеські поліцейські передали його дані польським колегам, які несуть службу у відділенні в чеському містечку Хотебуз. Польська поліція встановила місцеперебування телефону хлопця та з'ясувала, що він перебуває в польському Перемишлі, неподалік від кордону з Україною.

З'ясували, що школяр ще вдома зібрав свій закордонний паспорт, щоб поїхати в Україну воювати проти російських агресорів.