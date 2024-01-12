В Україні побільшало жінок на посадах, які раніше займали чоловіки

В Україні за час повномасштабної війни більше жінок почали обіймати посади, на які раніше влаштовувались чоловіки. Про це йдеться у відповіді Державної служби зайнятості на запит, повідомляє Економічна правда.

"У зв’язку із призовом чоловіків на військову службу виникають певні труднощі з укомплектуванням вакансій за професіями, на які традиційно більше працевлаштовувалися чоловіки (будівельники, електрогазозварники, слюсарі, електромонтери, водії тощо)", – повідомили у Службі зайнятості.

Так, у 2023 році 1,2 тисячі жінок через Службу зайнятості працевлаштувалися на будівництві, що становить 38% загальної чисельності усіх працевлаштованих у цій галузі. Для порівняння, у 2021 році цей показник становив 20%.

У добувній промисловості протягом минулого року знайшли роботу також 1,2 тисячі жінок, що становить 49% від усіх працевлаштованих. У 2021 році показник був на рівні 27%.

Загалом послугами Державної служби зайнятості протягом 2023 року скористалися 664 тисячі осіб, з яких 483 ти мали статус зареєстрованих безробітних. Переважна більше серед зареєстрованих безробітних – жінки (72% або 348 тисяч).

Усього у 2023 році нове робоче місце знайшли 240 тисяч людей, з них жінок – 158 тисяч (або 66%).