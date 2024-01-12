Буданов назвав перепони для наступальних дій на фронті

Перепоною для проведення наступальних операцій як для України, так і для Росії є активне застосування дронів. Також важливий фактор - мінні поля. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю для видання Le Monde, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

На його думку, інтенсивне застосування безпілотників з обох боків зумовило неможливість проведення як російських, так і українських наступальних операцій на фронті.

Також, як зазначає Буданов, ще один фактор - це щільність мінних полів, якої не було з часів Другої світової війни.

Керівник ГУР Міноборони зазначив, що рішення цих проблем - це технічні засоби боротьби. Для безпілотників - це електронні засоби протидії, а для мінних полів потрібне спеціалізоване обладнання.

Висадки українських військових у Криму Буданов прокоментував так:

"Дехто вважав їх неможливими. Це дає надію - особливо українцям на півострові, які уже 10 років живуть під російською окупацією, і багато хто з них уже почав опускати руки".