Буданов: Україна відтіснила флот РФ у Чорному морі
Постійні атаки на російський флот дозволили витіснити його до південно-східної частини та відновити судноплавство. Північна частина контролюється Україною. Про це заявив начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю виданню Le Monde, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
"Ми регулярно атакуємо військовий флот і портові споруди противника, тож росіянам поспіхом довелось перекидати все на південний схід. Вони намагаються створити військово-морську базу в Очамчире на окупованій території Грузії", - сказав він.
За його словами, північна частина Чорного моря перебуває під контролем України, як і газовидобувні платформи.
"Морські експортні коридори, які дуже важливі для нашої економіки, знову функціонують, навіть попри ризики", - додав Буданов.
Начальник ГУР Міноборони повідомив, що у 2023 році відбулись перші українські висадки на територію тимчасово окупованого Криму, "хоча дехто вважав їх неможливими".
"Це дає надію - особливо українцям на півострові, які уже 10 років живуть під російською окупацією, і багато хто з них уже почав опускати руки", - повідомив він.