Буданов: Україна відтіснила флот РФ у Чорному морі

Постійні атаки на російський флот дозволили витіснити його до південно-східної частини та відновити судноплавство. Північна частина контролюється Україною. Про це заявив начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю виданню Le Monde, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Ми регулярно атакуємо військовий флот і портові споруди противника, тож росіянам поспіхом довелось перекидати все на південний схід. Вони намагаються створити військово-морську базу в Очамчире на окупованій території Грузії" , - сказав він.

За його словами, північна частина Чорного моря перебуває під контролем України, як і газовидобувні платформи. "Морські експортні коридори, які дуже важливі для нашої економіки, знову функціонують, навіть попри ризики" , - додав Буданов.

Начальник ГУР Міноборони повідомив, що у 2023 році відбулись перші українські висадки на територію тимчасово окупованого Криму, "хоча дехто вважав їх неможливими".