Британська розвідка: Окупантам важко протидіяти FPV-дронам ЗСУ на Херсонщині
Розвідка Великої Британії проаналізувала вплив FPV-дронів на ситуацію на лівобережжі Херсонської області, а також пояснила, чому російським окупантам важко їм протидіяти, повідомляє Європейська правда.
Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 12 січня.
Як зазначили у відомстві, ЗСУ використовують такі дрони разом з артилерією для ураження техніки російських окупаційних військ.
Розвідка наводить дані російського воєнкора, згідно з якими, 90 відсотків російської військової техніки в районі села Кринки Херсонської області було знищено.
"Неспроможність Росії протидіяти БПЛА FPV, ймовірно, пов'язана з нестачею російських засобів радіоелектронної боротьби в цьому районі", – йдеться у повідомленні.