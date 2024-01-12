Британська розвідка: Окупантам важко протидіяти FPV-дронам ЗСУ на Херсонщині

Розвідка Великої Британії проаналізувала вплив FPV-дронів на ситуацію на лівобережжі Херсонської області, а також пояснила, чому російським окупантам важко їм протидіяти, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 12 січня.

Як зазначили у відомстві, ЗСУ використовують такі дрони разом з артилерією для ураження техніки російських окупаційних військ.

Розвідка наводить дані російського воєнкора, згідно з якими, 90 відсотків російської військової техніки в районі села Кринки Херсонської області було знищено.