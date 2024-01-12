Міноборони перевіряє усі контракти з компаніями Гринкевичів

Міністерство оборони проводить аудит всіх контрактів, у тому ж числі й з тими компаніями, які можуть афільовані до родини Гринкевичів.﻿ Про це заявив заступника міністра оборони України Дмитро Кліменков в ефірі телемарафону, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

За словами Кліменкова, компанії зірвали поставки Збройним силам України по 23 контрактам, а збитки попередньо становлять більше ніж 1,5 млрд гривень.

Після аналізу контрактів, виявилось, що, наприклад, договори на поставку військових форму були укладені ще на початку 2023 року за схемою прямих договорів і одноосібного прийняття рішень. Водночас лише в цьому епізоді дві посадові особи, які працювали з Міноборони, вже знаходяться під слідством.

"Крім того афільована до родини Гринкевича компанія виграла один лот на постачання харчів військовим у двох областях, це вже на відкритих торгах в системі ProZorro. Нам стало відомо що ДБР арештувало майно та рахунки цього підприємця і це вже зміна істотних умов договору, тому Міноборони звернулось з офіційним запитом до ДБР про підтвердження даної інформації аби мати змогу діяти, розірвати контракти, очікуємо на відповідь" , - додав Кліменков.

Що відомо про справу Гринкевича

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року ДБР затримало одного з найбільших постачальників Міноборони, який хотів дати хабар. Йшлося про львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Під час слідства було встановлено, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом та не мали належних виробничих й інших потужностей. За попередніми оцінками, це призвело до 1,2 млрд гривень збитків бюджету й зриву постачання.

Правоохоронці виявили повне невиконання 6 контрактів. Також за 7 договорами було поставлено товар лише у невеликій кількості попри повну оплату за виконання зобов'язань. Ще 8 договорів були виконані із запізненням від 3 до 5 місяців.