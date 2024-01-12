Товарообіг України у 2023 році: найбільші партнери

Товарообіг України становив $99,4 млрд за 2023 рік і залишився на рівні 2022 року ($99,7 млрд). Про це заявили в Державній митній службі, повідомляє Ліга.Фінанси.

У 2023 році в Україну імпортували товарів на $63,5 млрд, а експортували – на $36 млрд.

Країни, з яких більше імпортували товарів в Україну: Китай – $10,4 млрд, Польща – $6,6 млрд і Німеччина – $4,9 млрд.

Експортували з України найбільше до Польщі — на $4,7 млрд, Румунії — на $3,7 млрд, Китаю — на $2,4 млрд.

У загальних обсягах завезених у січні-грудні 2023 року товарів 65% склали такі категорії товарів:

- машини, обладнання та транспорт – $19,8 млрд

- продукція хімічної промисловості – $11 млрд

- паливно-енергетичні товари – $10,3 млрд

При митному оформленні цих товарів до бюджету сплачено 103,4 млрд грн, що становить 23% надходжень митних платежів.

До трійки товарів, що найбільше експортувались з України, увійшли:

- продовольчі товари – $21,8 млрд

- метали та вироби з них – $3,9 млрд

- машини, обладнання та транспорт – $2,9 млрд

При митному оформленні експорту товарів, на які встановлено вивізне мито, до бюджету сплачено 559,2 млн грн.