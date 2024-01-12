США можуть завдати повторних ударів по хуситах у Ємені – джерела

У США після операції проти підтримуваних Іраном хуситів у Ємені не виключили можливості нових ударів. Про це у коментарі Axios заявили два неназвані високопосадовці США, повідомляє Європейська правда.

За їхніми словами, США очікують від хуситів удару у відповідь після проведення операції.

Крім того, як наголошують співрозмовники порталу, американські сили в регіоні готові захищатися і завдати нових ударів по них, якщо це буде потрібно, хоча і не прагнуть ескалації.

Нагадаємо, у ніч з 11 на 12 січня США у координації з Великою Британією і за підтримки Австралії, Канади, Нідерландів і Бахрейну завдали спільних ударів по об'єктах хуситів у Ємені.

Зокрема, у Британії повідомили, що чотири їхні винищувачі RAF Typhoon FGR4 за підтримки літака-заправника Voyager застосували керовані бомби Paveway IV для ударів по двох об’єктах хуситів.