Імпорт авто з Китаю зріс на понад 80% – "Укравтопром"
Торік українці придбали понад 12,2 тисяч легкових авто, ввезених з Китаю – це на 82% більше, ніж у 2022 році.
Про це повідомляє "Укравтопром".
З цієї кількості: нових – 8 тисяч (+91%); вживаних – 4,2 тисяч (+65%).
Як зазначають в профільній асоціації, у 2023 році автомобілі китайського походження охопили 13% українського ринку нових легковиків. В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" – 2%.
Абсолютну більшість легковиків з Китаю становлять електромобілі – 81%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження за підсумками 2023 року:
- Volkswagen ID.4 - 2651 од.;
- Dong Feng / Honda M-NV - 557 од.;
- Volkswagen ID.6 - 491 од.;
- Chery Tiggo 4 - 351 од.;
- Honda eNS1 - 327 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
- Volkswagen ID.4 - 1573 од.;
- Dong Feng M-NV - 460 од.;
- Volkswagen ID.6 - 282 од.;
- Honda eNS1 - 182 од.;
- Tesla Model Y - 123 од.