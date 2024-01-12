Імпорт авто з Китаю зріс на понад 80% – "Укравтопром"

Торік українці придбали понад 12,2 тисяч легкових авто, ввезених з Китаю – це на 82% більше, ніж у 2022 році.

Про це повідомляє﻿ "Укравтопром".

З цієї кількості: нових – 8 тисяч (+91%); вживаних – 4,2 тисяч (+65%).

Як зазначають в профільній асоціації, у 2023 році автомобілі китайського походження охопили 13% українського ринку нових легковиків. В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" – 2%.

Абсолютну більшість легковиків з Китаю становлять електромобілі – 81%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження за підсумками 2023 року:

Volkswagen ID.4 - 2651 од.; Dong Feng / Honda M-NV - 557 од.; Volkswagen ID.6 - 491 од.; Chery Tiggo 4 - 351 од.; Honda eNS1 - 327 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю: