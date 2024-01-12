Арахамія назвав найбільш проблемні норми законопроєкту про мобілізацію
Верховна рада України запропонувала поправки до законопроєкту про мобілізацію, який повернули до Кабінету міністрів. Терміни подачі нового проєкту закону поки невідомо. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телемарафону, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
"У нас було закрите засідання, де ми запросили військове керівництво. Законопроєкт дуже резонансний. Дуже багато до нього уваги, він великий - понад 200 сторінок. Ми на комітеті працювали десь 5 днів в режимі нон-стоп, щоб аналізувати кожну норму, яка там. Ви знаєте, що омбудсмен виступив з тим, що там є норми, які порушують права людини. Є проблеми в законопроєкті, їх немало", - сказав він.
Арахамія зазначив, що військові запевнили народних депутатів у необхідності провести мобілізацію, щоб поповнити резерви. За його словами, той спосіб, який запропонував уряд, не влаштовує багато політсил, тому вирішили повернути ініціатору законопроєкт. Кабмін має з військовими напрацювати нове рішення з урахуванням пропозицій Ради.
Які пропозиції були від комітету?
Голова франції "Слуга народу" зазначив, що Комітет з нацбезпеки надав багато пропозицій. Наприклад, щодо питання мобілізації транспорту у ФОПів. Парламент виступив проти цього.
"Ми сказали, що такого не може бути. Ми сказали про інвалідів - ми не допустимо того, щоб інваліди 3 групи могли йти до призову, тому що там багато людей, які не мають одного з органів, чи хворі на туберкульоз. Навіщо це в армії?", - сказав нардеп.
Арахамія підтвердив, що є питання до пропозиції розсилати повістки електронною поштою.
"Взагалі не можна обговорювати, яким чином, надіславши повістку, починається кримінальна відповідальність за ухиляння, хоча людина може просто не мати такого доступу", - заявив парламентар.
Він додав, що у комітеті Ради багато часу присвятили темі навчання мобілізованих. Парламент хоче, аби в новому законі була норма про обов'язковий навчальний курс.
"Ми багато уваги присвятили підвищенню рівня навчання в навчальних центрах, тому що ми багато отримуємо історій, коли людину мобілізували, він навчився нібито, має пройдений курс, на передовій, а потім виявляється, що вони одну гранату кинули і більше немає ніяких навичок. Таким чином ми не будемо більше пропускати. Прямо в законі в рекомендаціях записали, що це має бути обов'язковий курс. Ненавчені солдати - це російська модель, ми не хочемо таку модель застосовувати в Україні", - розповів Арахамія.
Він наголосив, що в Україні було декілька хвиль мобілізації, які не були такими резонансними як ця.
Термі подачі нового закону
"Ми не обговорювали терміни, ми сказали так - що ми розуміємо, якщо військовим потрібно, ми зберемось в будь-який день чи вночі, і всі будемо голосувати. Просто дайте якісний документ", - заявив Арахамія.
Розгляд законопроєкту про мобілізацію
Наприкінці грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт про мобілізацію, яким пропонується частково змінити порядок її проведення. Документ розглядали у Комітеті з питань нацбезпеки разом з Міністерством оборони та Генштабом ЗСУ.
Раніше у Раді заявили, що парламент у першому читанні розгляне законопроєкт 11 січня. Але вчора стало відомо, що документ повертають до уряду на доопрацювання, його офіційно відкликали з Ради.