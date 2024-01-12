Ніч на 12 січня видалась найспокійнішою за останній час – Ігнат

Ніч на 12 січня видалась найспокійнішою за останній час, Російська Федерація не використовувала засоби повітряного нападу, але вранці відновила присутність авіації та розвідувальну діяльність за допомогою безпілотників. Про це заявив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, повідомляє Українська правда.

"Цієї ночі ми мали, мабуть, найспокійнішу ніч за останній час. Я не бачив ще таких довідок… там сьогодні не фігурувало жодного літального апарата чиж одного засобу повітряного нападу на території країни протягом ночі" , – сказав речник.

За словами Ігната, така тиха ніч могла бути наслідком погіршенням погодних умов у повітряному просторі, де противник працює по території України безпілотниками та авіацією.

При цьому офіцер зазначив, що наразі у північній операційній зоні, на сході та на півдні фіксується активність ворожої авіації. Зокрема 10 російських винищувачів і близько п'яти-семи розвідувальних БПЛА перебувають у повітрі (станом на момент ефіру – 12.30 –ред.).

Напередодні соцмережами ширилася ніким не підтверджена інформація, яку джерела видання назвали російською ІПСО, щодо ймовірного застосування ворогом в ніч на 12 січня великої кількості ракет та "Шахедів".

Нагадаємо, що при цьому в Повітряних силах постійно наголошують, що російський агресор може завдати ракетного удару в будь-який день, незалежно від дат календаря.